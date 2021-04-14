«كهرباء الشارقة» تعلن تمديد فترة سداد فواتير الاستهلاك بدون غرامات

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تمديد السماح بسداد الفواتير بدون غرامات لمدة شهر لكل فاتورة لا تزيد قيمتها على 1000 درهم ولمدة 15 يوماً لفواتير الاستهلاك الشهرية التي تزيد على 1000 درهم، وذلك بدلاً من 7 أيام، للتيسير على المشتركين.

وأشار حامد طاهر الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين إلى أن هذا القرار يأتي تلبية لمطالب المشتركين حتى يتمكنوا من سداد الفواتير بدون غرامات، حيث يتم إصدار الفواتير من خلال 4 دورات قرائية، تشمل كل دورة مجموعة من مناطق إمارة الشارقة، لضمان الدقة في القراءات، ويشمل النظام الجديد لسداد الفواتير الدورة الأولى تصدر الفاتورة يوم 7 من كل شهر ويمكن السداد بدون غرامة حتى تاريخ 21 من نفس الشهر، والدورة الثانية تصدر في 14 من كل شهر والسداد حتى تاريخ 1 من الشهر التالي، والدورة الثالثة تصدر بتاريخ 21 من كل شهر ويمكن السداد حتى تاريخ 7 من الشهر التالي، والدورة الرابعة تصدر بتاريخ 28 من كل شهر ويمكن السداد بدون غرامة حتى تاريخ 14 من الشهر التالي.

وأوضح حسين العسكر، نائب مدير إدارة خدمة المشتركين، أنه في حالة عدم تجاوز قيمة الفاتورة 1000 درهم يتم السماح بالسداد بدون غرامة لمدة شهر من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حالة عدم السداد يتم إضافة مبلغ 25 درهماً كغرامة تأخير، وفي حالة أن المبلغ المتبقي لا يتجاوز 300 درهم لا يتم تحصيل أية غرامات.

وأشار إلى أن المشتركين يمكنهم التعرف إلى التفاصيل الكاملة وتاريخ الدورة القرائية التابعين لها، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الذكي، ومكاتب خدمة المشتركين التابعين لها، أو التواصل مع مركز الاتصال رقم 991.

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