شرطة الشارقة تطلق خدمة «أنجز معاملتك من مركبتك» بقرية التسجيل

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع قرية التسجيل، خدمة «أنجز معاملتك، من مركبتك»، كخدمة جديدة تضاف إلى باقي الخدمات المتنوعة، التي تقدمها لمتعامليها في قرية التسجيل، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تيسير رحلة المتعامل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار الجائحة.

وأكد المقدم خالد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، سعي شرطة الشارقة إلى تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم، من خلال إضفاء المزيد من الجودة على الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير، توفيراً لوقت وجهد متعامليها، وانسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأشار المقدم خالد الكــــي إلى أن خدمة «أنجز معاملتك من مركبتك»، والتي يستطيع من خلالها المتعامل التقديم للحصول على كافة خدمات المرور والترخيص عبر المكتب المخصص لتلك الخدمة بقرية تسجيل، ومن دون الحاجة إلى النزول من مركبته، والانتظار داخل المركز، الأمر الذي يسهم في انسيابية العمل وسرعة إنجازه إلى جانب الإسهام في إدخال شعور الطمأنينة للمتعاملين، نظراً لظروف الجائحة في الوقت الراهن، موضحاً أنه قد جاء إطلاق هذه الخدمة امتثالاً للاحترازات الوقائية الصادرة عن الهيئات الصحية في الدولة، ومفيداً بأنها دخلت مرحلة التجربة منذ نهاية فبراير الماضي، وأنجزت من خلالها ما يزيد على 3000 معاملة.

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