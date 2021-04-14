"الأنصاري للصرافة" تقدم مليون درهم تعادل مليون وجبة لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "الأنصاري للصرافة" التبرع بمليون درهم تعادل توفير المكونات الغذائية الأساسية لمليون وجبة ضمن حملة "100 مليون وجبة"، الأكبر من نوعها لإطعام الطعام في شهر رمضان ضمن 20 دولة عربية وآسيوية وإفريقية من باكستان شرقاً حتى غانا غرباً، لتوفير الدعم للمحتاجين والأسر المتعففة في المجتمعات الأقل دخلاً بصيغة طرود غذائية ترسخ قيم التكاتف والتضامن الإنساني في شهر رمضان.

وتشارك مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب رجال الأعمال والأفراد العاديين داخل الدولة وخارجها في دعم حملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية لضمان التوزيع السريع والمنظم للطرود الغذائية لمستحقيها في الدول المستهدفة.

وتشير إحصاءات دولية إلى معاناة أكثر من 820 مليون شخص من سوء التغذية في العالم، منهم 52 مليون شخص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما ترتبط 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسوء التغذية، ويموت طفل كل 10 ثوان بسبب مرض مرتبط بالجوع.

وتشكل حملة هذا العام توسعاً مضاعفاً بالكّم والمدى لحملة العام الماضي التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في رمضان الماضي تحت مسمى "10 ملايين وجبة" وساهمت في تقديم الدعم الغذائي للمتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد-19 وتوصيل الوجبات والسلال التموينية لهم أينما كانوا داخل الدولة.

رسالة محبة

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة "الأنصاري للصرافة": "يشرّفنا أن نكون جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى إنجاح حملة "100 مليون وجبة" التي تمثل رسالة محبة وتضامن من الإمارات إلى العالم. ونتطلّع إلى المساهمة بفعالية في ترجمة الأهداف الطموحة للمبادرة في جمع تبرعات كافية لمكافحة الجوع إقليمياً وتوفير 100 مليون وجبة أو ما يعادلها من الدعم الغذائي للفئات الأقل حظاً، تماشياً مع التزامنا التام بالوفاء بمسؤولياتنا المجتمعية والوطنية والإنسانية ودعم مسيرة الريادة التي تقودها دولتنا على خارطة العمل الخيري والعطاء الإنساني، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة."

وأضاف الأنصاري: "تأتي الخطوة استكمالاً لمساهماتنا في "حملة 10 مليون وجبة" التي نظّمتها " مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام الماضي بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد "كوفيد-19" من أجل مساعدة الأسر المتعففة والمتضررين من التداعيات الناجمة عن الوباء العالمي، استلهاماً من المبادئ السامية لشهر رمضان المبارك الذي يرسّخ قيم التآزر والتماسك المجتمعي. وتعتبر حملة "100 مليون وجبة" فرصة هامة للمشاركة في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامةً للأجيال القادمة، لا سيّما وأنها دفعة قوية للمساعي الدولية لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء التام على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030."

التبرع للجميع

وتفتح الحملة باب التبرع للجميع من داخل الدولة وخارجها لدعم إطعام الجوعى 20 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، حيث يعادل درهم واحد تكلفة المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبة طعام في المجتمع الأقل دخلاً حيث تنخفض القيمة الشرائية إلى مستويات متدنية.

وتتلقى حملة "100 مليون وجبة"، المساهمات من أفراد المجتمع ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من داخل الدولة وخارجها عبر أربعة قنوات هي الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، كما يمكن التبرع عن طريق التحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

شبكة تضامن

وتسعى حملة "100 مليون وجبة" إلى نسج شبكة تضامن وتكاتف من دولة الإمارات إلى عشرات ملايين المحتاجين في مجتمعات المنطقة العربية وآسيا وإفريقيا، وتوفير الدعم الغذائي للفئات المحتاجة حول العالم، والمساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية بما يشعرهم بالاستقرار والأمان، كما تقدم استجابة فورية لإطعام الجوعى في العديد من المجتمعات الأشد حاجة.

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