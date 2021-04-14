بلدية دبي تغلق مركز لياقة بسبب الاكتظاظ

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي بسبب الاكتظاظ، ووجهت 25 تنبيهاً، وخالفت مؤسسة، وذلك خلال أول ايام شهر رمضان في 13 ابريل الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 2333 زيارة تفتيشية على المؤسسات وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 99 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2307 مؤسسة.

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ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على التأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، وتشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرازها، التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، كذلك التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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