انطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر "راشد" نهاية 2022

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "آي سبيس" اليابانية للفضاء اليوم الأربعاء عن اتفاق لنقل المركبة الإماراتية "المستكشف راشد" إلى القمر عام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "آي سبيس" اليابانية، شركاء تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، و شارك فيه عدنان الريس مدير برنامج المريخ 2117 و الدكتور حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.



وتم الانتهاء من أكثر من 50% من بناء المستكشف حتى الآن، فيما ستتم اختبارات المحاكاة وبناء نموذج أولي الصيف المقبل 2022.

وسيكون موقع الإطلاق من فلوريدا الأمريكية عبر صاروخ الإطلاق space x، ولم يتم بشكل نهائي حتى الآن تحديد موعد الإطلاق.

ويعمل 50 مهندساً إماراتياً ضمن فريق بناء المستكشف راشد.

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