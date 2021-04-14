حمدان بن محمد: مسيرة التطوير في دبي لا تتوقف

المصدر: (دبي ــ البيان)

شدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أن مسيرة التطوير في دبي لا تتوقف.

وقال سموه على «تويتر»، لمناسبة تدشينه المقر الجديد لمركز دبي للإخصاب في منطقة الجداف في دبي ضمن حرم مستشفى لطيفة: «لدينا أفضل الكوادر الطبية وأحدث التجهيزات التقنية التي تضمن صحة وسعادة أهلنا وكل من يقصدنا بهدف العلاج.. مركز دبي للإخصاب يستقبل 14 ألف زيارة سنوياً، وقدم العلاج لنحو 24 ألف زوج وزوجة، في الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم من عام 2017 إلى 2020».

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