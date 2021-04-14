محمد بن راشد يأمر بـ 14 مليون درهم لملاك لوحات أجرة في دبي

المصدر: دبي ــ وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 14 مليوناً و165 ألف درهم، مكافأةً إضافية لملّاك 2833 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين المُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، حيث ستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسليم مكافأة عام 2020 لمستحقيها خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً.

وتوجه معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بجزيل الشكر إلى سموه، على مكافأته لأصحاب وملاك أرقام مركبات الأجرة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة.

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محمد بن راشد يأمر بصرف 14 مليون درهم لملاك 2833 لوحة أجرة في دبي

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