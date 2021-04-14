3500 وجبة توفرها«خيرية سعود المعلا» يومياً للعمال والأسر المتعففة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

بدأت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية توزيع وجبات إفطار الصائم بمعدل 3 آلاف و500 وجبة يومياً على مساكن العمال في الإمارة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية، وتم رصد عدد من الأسر سوف تصلهم وجبات الإفطار إلى منازلهم.

مير رمضاني

وأكد راشد الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة بدأت خلال الأسبوع الماضي في توزيع بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة في إمارة أم القيوين، تكفلت بها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، مبيناً أنه سيتم توزيع البطاقات على المستحقين من المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل إدارة المؤسسة من الذين تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تمكّن مستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل.

وأضاف أنه تم توزيع 500 سلة رمضانية على عدد من الأسر من ذوي الدخل المحدود، ويتم التعاون مع بنك الطعام لتغليف فائض الشركات من مختلف أنواع المواد الغذائية، واستلامها وتعبئتها ومن ثم توزيعها على الأسر المحتاجة، لافتاً إلى أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين تتم بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم.

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