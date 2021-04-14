%50 من موازنة مشاريع «دبي الخيرية» الخارجية لبناء المساجد

المصدر: دبي - رامي عايش

نفذت جمعية دبي الخيرية العام الماضي مشروعات بناء 591 مسجداً في 27 بلداً تقع في قارات متفرقة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 29 مليون درهم، في إطار جهودها لإعمار بيوت الله ودورها الإنساني في إقامة المشروعات الخيرية والإنسانية داخل وخارج الدولة.

وحظي هذا النوع من المشاريع بحصة الأسد من الموازنة المخصصة لمشاريع الخارج لدى الجمعية، حيث شكلت ما نسبته 50% من الموازنة المخصصة لتلك المشاريع التي تمثل 45% من مجموع ما صرفته الجمعية داخل الدولة وخارجها في 35 بلداً خلال 2020.

واستأثرت ملاوي بأكبر عدد من المساجد بنحو 108 مساجد بقيمة وصلت إلى 3 ملايين و415 ألف درهم، تلتها أوغندا بـ 96 مسجداً بتكلفة ثلاثة ملايين و932 ألف درهم، ثم غانا 70 مسجداً بكلفة مليون و836 ألف درهم، ثم إندونيسيا بـ 65 مسجداً بكلفة ثلاثة ملايين و677 ألف درهم، والنيجر 47 مسجداً بمليون و835 ألف درهم.

واستفادت دول أخرى من هذه المشاريع مرتبة من البداية إلى النهاية بناءً على حصتها الأكبر من بناء المساجد وهي بنين والهند وبوركينافاسو ومالي وغينيا كناكري وبنغلاديش ومصر والصومال وأفغانستان وتايلند وكينيا وليبيريا وكمبوديا ونيجيريا وقيرغيزستان وتوجو وساحل العاج وسيراليون وغامبيا وكازاخستان وتنزانا وكوسوفو.

مظلة شاملة

وقال أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية لـ«البيان»: إن الجمعية ترعى تنفيذ وبناء المساجد ضمن مشاريعها الخيرية لإعمار بيوت الله في الدول المحتاجة ترجمة لسياسة الدولة ورؤية القيادة الرشيدة بتوفير مظلة شاملة لرعاية «بيوت الله» وتشييدها، وصيانتها وتوفير أفضل الخدمات فيها لصالح المصلين، لافتاً إلى أن بناء المساجد من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية.

وأضاف: «نحرص في الجمعية على التكامل مع أهل الخير والإحسان في إقامة المشاريع الخيرية ومنها بناء المساجد لا سيما في الخارج، وهي من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية التي تحظى بالإقبال والتفاعل من قبل المحسنين والمتبرعين ومن أكبرها في حجم الإيرادات، على مدار العقود الماضية، طلباً للأجر والثواب اللذين ينالهما فاعل الخير عند عمارة وخدمة بيوت الله.

رقابة محكمة

وأكد مسمار أن الجمعية تفرض رقابة محكمة على مساهمات وتبرعات أهل الخير والمحسنين وتعمل على التدقيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك المشاريع وفق آليات وخطط محددة لضمان التنفيذ بالمواصفات المعتمدة وفي المدد الزمنية المتفق عليها مع الهيئات الخارجية المعتمدة، تحت مظلة وإشراف ومتابعة سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها في تلك الدول.

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