«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطلع على خطط «اجتماعية الشارقة»

المصدر: الشــارقة - البيان

استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ وفداً من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال؛ الذي يهدف إلى عرض خدمات المؤسسة وخططها المستقبلية، فضلاً عن التعرف والاطلاع على أفضل الخدمات والممارسات المقدمة من قبل الدائرة والاستفادة من خبراتها في مجال رعاية وحماية الأطفال والنساء المعنفات، وإجراء مقارنات معيارية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة بين الطرفين، فضلاً عن أن مثل هذه اللقاءات تعد من الجوانب التي تؤدي إلى تعزيز تكامل وتضافر جهود المؤسسات الوطنية العاملة في مجال خدمة المجتمع.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر إدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية بالشارقة؛ أول من أمس، تم مناقشة علاقات التعاون والتكامل بين الطرفين فيما يخص الربط الإلكتروني لإحالة الحالات، بالإضافة إلى الحديث عن الخط الساخن الموحد (800700) لاستقبال بلاغات كافة الفئات المجتمعية، علاوة على مناقشة الحالات والخدمات المقدمة لهم خلال فترة الجائحة.

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