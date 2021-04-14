«دبي للقرآن» تبدأ توزيع مصحف خليفة بن زايد

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم توزيع مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أعلن عن إصداره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وكلف الجائزة بالإشراف على كتابته وتدقيقه وطباعته بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شخصية العام الإسلامية للدورة 15 للجائزة.

وفي عام 2011، تم الإعلان عن اختيار صاحب السمو رئيس الدولة شخصية العام الإسلامية لتلك الدورة وبهذه المناسبة كُلفت اللجنة المنظمة للجائزة بكتابة وطباعة مصحف باسم الشيخ خليفة تم الانتهاء من كتابته قبل سنتين، وستعمل الجائزة على طباعة وتوزيع مليون نسخة في مختلف دول العالم.

وقامت جائزة دبي للقرآن الكريم بتكليف اثنين من أشهر الخطاطين على مستوى العالم لكتابة مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهما محمد ديب جلول وبجار الأربيلي وبعد انتهائهما تم عرض المصحفين على كبار المختصين والمهتمين بالخط العربي لاختيار خط المصحف.

إلى ذلك، تنطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن المسابقة ستنطلق هذا العام بمشاركة أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم من المقيمين في الدولة، وذلك بعد أن تم اعتمادهم رسمياً من الجهات المختصة في بلدانهم كممثلين لها في المسابقة.

وأعرب بوملحه عن أمله أن تخرج هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كمثيلاتها من الدورات السابقة بالصورة والسمعة الطيبة والمتميزة.

ووجه الدعوة للمواطنين والمقيمين والعاملين بالقطاعين العام والخاص والجمهور الكريم للحضور طيلة أيام المسابقة للاستماع إلى التلاوات الطيبة والتنافس الشريف على حفظ كتاب الله عز وجل، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة، وكذلك الالتزام بمنافذ الدخول والخروج إلى قاعة المسابقة والتباعد الجسدي وبالجلوس في الأماكن المحددة.

ويشهد اليوم الأول للمسابقة مشاركة متسابقين من 4 دول وهم: محمد سار محمد طيب ممثلاً لدولة غامبيا، وآدم محمد دجيمي من الكاميرون، ومزمل أحمد محمد أحمد من السودان، ومحمد الأمين أحمد اخطيره من الجمهورية الموريتانية الإسلامية.

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