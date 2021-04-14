وزارة شؤون «الوطني» تستعرض المنجزات البرلمانية للمرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في ورشة عمل حول «المرأة والانتخابات»، والتي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي افتراضياً وعبر تقنيات الاتصال المرئي خلال الفترة من 4 ولغاية 8 أبريل من الشهر الجاري، وذلك بهدف تطوير المهارات التي تمكن من تحقيق مساهمة أكثر فعالية للمرأة في العملية الانتخابية، وتسليط الضوء على المكتسبات وأهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بتمكين وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة التي توجت بحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم بتمثيل المرأة في البرلمانات.

وأكد سامي بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على الأهمية الكبيرة للاطلاع المستمر على أفضل التجارب والممارسات في مجال إدارة العمليات الانتخابية، والتعرف على الآليات التي تمكن من الارتقاء بقدرات المرأة وتعزيز مساهمتها في جميع المجالات المتعلقة بالحياة البرلمانية في دولة الإمارات، والتي تمكنت وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة من الوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً في تمكين المرأة بشكل عام، وفي العمل البرلماني بشكل خاص، حيث إنها تشغل اليوم نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

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