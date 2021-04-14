«الإسعاف الوطني» يطلع على خدمات «إسعاف دبي» في المطارات

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من الإسعاف الوطني برئاسة أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أمس، نقاط مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مطار دبي الدولي، للاطلاع على أفضل الخدمات والممارسات الإسعافية المقدمة من قبل المؤسسة في المطارات، وتأتي الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسستين لتبادل الخبرات في مجال العمل الإسعافي.

واشتمل برنامج الزيارة استعراض الخدمات الإسعافية التي تقدمها إسعاف دبي بالمطار، وجاهزية النقاط الإسعافية المرتكزة بداخله، كما تم الاطلاع على المهارات والقدرات التدريبية العالية للمسعفين، التي ساهمت بشكل كبير في إنقاذ العديد من الأرواح.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن الزيارة تأتي ضمن التعاون المشترك البناء بين المؤسستين، للاطلاع على كل جديد في مجال الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، والمعدات الإسعافية، ما يسهم في رفع كفاءة وقدرات المسعفين على مستوى الدولة.

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