عبدالله المري يفتتح المبنى الجديد لمركز شرطة الخيالة

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، المبنى الجديد لمركز شرطة الخيالة، بحضور اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بردبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط والأفراد وخيالة المركز.

وتفقد معالي الفريق المري التجهيزات التي يحتويها المبنى الجديد لمركز شرطة الخيالة، والذي يضم استراحات ومكاتب للموظفين الإداريين والميدانيين، وقاعة «الديلي بريف»، وقاعة اجتماعات، وقاعة مُتخصصة لتقديم الدورات التدريبية في مجال الفروسية، إلى جانب مستودع للسلاح والذخيرة ومعدات الخيل المختلفة.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول مواصفات المبنى الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تساهم في ترشيد الطاقة، إلى جانب مراعاة مرافقه المتنوعة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين. كما استمع معاليه من الموظفين إلى شرح مُفصل حول إنجازات مركز شرطة الخيالة، ومنها عدد دوريات الخيالة التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغة 591 دورية ساهمت في التدقيق على 2519 شخصاً و4420 مركبة، وإصدار 274 مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأخرى مرورية.

إنجازات

واطلع معالي الفريق على إنجازات مهام قسم أنشطة الخدمات الاجتماعية، منها المشاركة وتنظيم 28 سباق قُدرة، وتدريب عدد من الموظفين على ركوب الخيل، إلى جانب تقديم دورات تدريبية لـ 52 طالباً، ودورات مُتخصصة في ركوب الخيل لـ 18 طفلاً من أصحاب الهمم. كما واستمع معالي الفريق المري إلى شرح مُفصل حول الخدمات التي يوفرها قسم الخدمات الإدارية، إلى جانب المهام التي يقوم بها قسم العمليات الشرطية، واطلع على المشاريع والخطط والمشاريع المستقبلية لمركز شرطة الخيالة.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على توفير أفضل بيئة عمل للموظفين التي تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية، وهو ما يؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، مثمناً جهود الموظفين وحرصهم على التفاني في أداء مهامهم الوظيفية.

وخلال جولته في المركز، التقى معالي الفريق المري عدداً من الطلبة المستفيدين من دورات تدريب الخيول وذويهم، واستمع إلى آرائهم في الدورات التدريبية والأنشطة المختلفة التي يقدمها مركز شرطة الخيالة لهم، موجهاً الطلبة بأهمية الحرص الدائم على التفوق في دراستهم العلمية.

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