«محمد بن راشد للإسكان» تتفقد مشروعات القوز وعود المطينة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تفقد مجلس إدارة مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» أخيراً، عدداً من مشروعات المؤسسة المنفذة في مناطق القوز وعود المطينة، وذلك للاطلاع على مستوى الإنجاز في المشاريع التي قامت المؤسسة بتنفيذها، فضلاً عن متابعة أعمال البناء في مختلف المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، فيما ترأس الجولة عبدالله عبد الرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور نائب الرئيس، وبقية أعضاء المجلس، بمرافقة سامي قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، وقيادات المؤسسة.

حلول سكنية

وأكد قرقاش خلال الزيارة حرص المؤسسة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسرة، موضحاً خلال اطلاعه على الشقق النموذجية في بنايات مشروع مجمع القوز السكني، أن هذه الفكرة جاءت لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين في إمارة دبي، وسرعة توفير المسكن الملائم للأسر المواطنة، وذلك من خلال خطة المؤسسة في تخفيض سنوات الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2021.

وشملت الزيارة مشروع مجمع بنايات القوز والذي يعتبر أول مشروع بنايات سكنية قامت المؤسسة بإنجازه ويشمل عدد 96 شقة سكنية، ثم تفقد أعضاء المجلس مشروع 114 مسكناً في منطقة القوز، وهو أحد مشاريع إعادة تطوير المناطق السكنية القديمة، حيث أنشئ هذا المشروع ليحل محل شعبية القوز القديمة، والتي تجاوز عمرها الإنشائي 30 سنة أو أكثر، ثم انتقل الأعضاء إلى منطقة عود المطينة، حيث قاموا بزيارة الفلل النموذجية الخاصة بمشروع 397 مسكناً وهو عبارة عن فلل متنوعة ذات طابق وطابقين بثلاث وأربع غرف نوم وبواجهات ومساحات مختلفة، وهي مخصصة لفئة القروض، ومن ثم زار الوفد مشروع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي قامت المؤسسة بتنفيذه وبتمويل من لجنة مبادرات رئيس الدولة وهو عبارة عن 500 مسكن (يشمل عدد 292 مسكناً 4 غرف نوم وعدد 208 مساكن متلاصقة بغرفتي نوم)، فيما زار الأعضاء كذلك مشروع 940 مسكناً في منطقة عود المطينة.

11280

كشف سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» أن عدد المساكن التي بنتها المؤسسة منذ انطلاقها بلغت 6066 مسكناً، تضمنت المساكن التي أنجزها المتعاملون بقروض بناء أصدرتها المؤسسة والتي بلغت 5932 مسكناً، والمساكن التي بنيت لفئة المنح على أراضيهم الممنوحة والتي بلغت 134 مسكناً، أما الوحدات التي أنجزتها المؤسسة فبلغت 5214 وحدة عبارة عن 96 شقة و5118 مسكناً، وبالتالي يكون مجموع ما تم إنجازه من مساكن ووحدات 11280 منذ إنشاء المؤسسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز