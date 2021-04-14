إطلاق إطار حوكمة الشركات التابعة لـ«كهرباء دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إطار حوكمة خاص بالشركات والمؤسسات التابعة للهيئة، وذلك خلال فعالية افتراضية شارك فيها المدراء التنفيذيون في الشركات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى مسؤولي الهيئة. وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات على مستوى الدولة التي تطلق مثل هذا الإطار الذي يهدف إلى ضمان توافق جميع أنشطة وعمليات وممارسات الشركات التابعة للهيئة مع أعلى معايير الحوكمة الفعالة، ومواءمتها لإطار الحوكمة في الهيئة المتوافق مع شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) والتي حصلت عليها الهيئة بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير.

وقال معالي سعيد الطاير: «في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه بضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي، تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات بما يعزز من مستويات الكفاءة والإنتاجية ويشجع الإبداع والابتكار. وقد أسهم تطبيق ممارسات الحوكمة الفعّالة في تحقيق الهيئة لنتائج تنافسية على المستوى العالمي وباتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم».

وأوضح أن نموذج الحوكمة في الهيئة يستند إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة، مشيراً إلى أن اعتماد «إطار حوكمة الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي» سيعزز من عمليات اتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات في الشركات والمؤسسات التابعة للهيئة والتي تعمل في العديد من المجالات المتنوعة، بما يسهم في توفير وظائف جديدة للمواطنين، ويدعم قطاع الأعمال ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويشجع الإبداع والابتكار.

تطوير

وأكد المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها، بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها. وفي إطار استراتيجيتها لأن تصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل، ورؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي سباقة في تطوير عدد من المعايير الرائدة على مستوى العالم بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير.

عرض تقديمي

قدّم علي المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، عرضاً تقديمياً حول إطار حوكمة الشركات التابعة للهيئة والذي يحدد نطاق عمل مجالس الإدارة ويسهم في دعم عمليات اتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات، ويتضمن برنامجاً للتقييم الذاتي لقياس مستوى نضج الحوكمة، إضافة إلى تعيين سفراء للحوكمة في كل شركة من الشركات التابعة للهيئة لضمان التطوير المستمر.

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