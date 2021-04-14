خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

إلى ذلك، تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الشقيقة.

ونقل سموه لهم - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم وبلدانهم الشقيقة دوام الخير والازدهار.

وقد أعرب القادة عن أسمى التهاني إلى سموه بحلول شهر رمضان المبارك .. سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، وأن يحمل هذا الشهر الفضيل الخير والبركة والسلام لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.



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