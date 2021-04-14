«حمدان الطبية» تكرّم قسم الأشعة بمستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان

سلم عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية، والدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء الجائزة، درع الجائزة إلى الدكتور أسامة البستكي، رئيس قسم الأشعة بمستشفى راشد، وذلك بحضور كل من الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي للمستشفى والدكتور منصور نظري، المدير الطبي للمستشفى وحمد العطار، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى.

وكانت الجائزة كرمت الفائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة في حفل توزيع الجوائز الافتراضي الذي أقيم في 9 ديسمبر 2020، وفاز قسم الأشعة بمستشفى راشد بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة تقديراً للإنجازات البارزة في مجال البحث والتعليم والخدمة العامة.

وهنأ عبد الله بن سوقات إدارة القسم على هذا الفوز المستحق، مبيناً رؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة، والذي كان حريصاً على كل ما من شأنه الارتقاء بالمجتمع من خلال دعم التعليم والصحة والبيئة، وكافة جوانبها منذ 22 عاماً.

كما أشار الدكتور أحمد الهاشمي إلى أن فوز قسم الأشعة بمستشفى راشد لهذه الدورة 2019 - 2020 هو نتيجة لرقي الخدمة المقدمة من القسم، وتمنى لهم دوام التوفيق والحصول على أكبر الجوائز مستقبلاً، كما أعرب عن حزنه الشديد لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي كان له دور بارز في الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور فهد باصليب «أن الفوز بهذه الجائزة هو حافز حقيقي لجميع العاملين في المستشفى لتحسين رعاية المرضى وتقديم الخدمات متميزة، وللحصول على أفضل النتائج للمرضى وهذه هي مسؤوليتنا الأساسية».

اختيار

رحب الدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الأشعة، بالحضور وأعرب عن سعادته لاختيار قسم الأشعة للحصول على الجائزة. وقال إن ما كان ليحقق هذا المستوى لولا دعم أعضاء فريقه وعملهم الجاد وتدخلهم في الوقت المناسب لرعاية المرضى.

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