بلدية عجمان تتعاون مع معهد «CIPS» لتطوير المشتريات والتوريد

المصدر: (عجمان - وام)

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ممثلة في إدارة العقود والمشتريات مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للمشتريات والتوريد- دبي «CIPS»، لتطوير ممارسات المشتريات والتوريد، كونها أول جهة حكومية محلية في عجمان. وقع المذكرة، حمدان محمد آل علي- مدير إدارة العقود والمشتريات، وسام اتشامبونغ - الرئيس الإقليمي لمعهد CIPS، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين. وأكد حمدان آل علي أن دائرة البلدية تحرص وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبمتابعة من عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، على فتح آفاق تبادل المعرفة والخبرات مع كل الجهات الرائدة في ممارسات المشتريات والتوريد، مبيناً أن الدائرة ترنو لتحقيق الأفضل وتطمح لتكون جهة رائدة في مجال المشتريات والتوريد، وتدعم الكفاءات المؤهلة، لتكون على مستوى الأداء المنشود.

من جانبه ثمن سام اتشامبونغ جهود الدائرة المميزة في كل المجالات، معرباً عن فخره بالتعاون الحالي والمستقبلي والهادف لتعزيز وتطوير ممارسات المشتريات والتوريد، لغرض المصلحة العامة.

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