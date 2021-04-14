«معاً نحو حياة صحية في رمضان» ورشة عبر منصات «موارد الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، متمثلة في برنامج «وفر» للخصومات، ورشة عبر منصاتها الافتراضية بعنوان «معاً نحو حياة صحية في رمضان»، وذلك تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك.

تناولت الورشة السلوكيات الصحية والغذائية من الفطور إلى السحور، وأهمية الأنشطة البدنية والحركية للأفراد، وضرورة تعويض السوائل المفقودة خلال وقت الصوم، والآثار السلبية الناجمة عن قلة الحركة، بالإضافة إلى التعرف على التأثير الإيجابي للصيام على صحة الأسرة وتقوية الجهاز المناعي للأطفال والبالغين وكبار السن.

وقدّم الورشة كل من الدكتور وسيم البيومي، أخصائي التغذية بمركز الوزن المثالي الطبي المشارك في برنامج وفر، والكابتن النقيب خميس محمد المهيري من القيادة العامة لشرطة الشارقة ومدرب اللياقة البدنية.

وتطرقت الورشة إلى كيفية الاستعداد لاستقبال رمضان، دون الشعور بالتعب.

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