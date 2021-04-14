«بلدية الشارقة» تنجز %70 من مشروع ساحة مواقف القوارب في الممزر

المصدر: (الشارقة – البيان)

كشفت بلدية مدينة الشارقة خلال جولة ميدانية لمختلف المشاريع الحيوية والتطويرية التي تقوم بتنفيذها، بحضور ثابت الطريفي مديرها العام ومساعديه، عن إنجاز 70% من مشروع ساحة مواقف القوارب في الممزر.

وأكد الطريفي أن البلدية تواصل جهودها وعملها الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بإنجاز الساحة، والتي تعتبر مكرمة من مكارم سموه للصيادين، وقد أنجزت البلدية حتى الآن 20 مستودعاً بالكامل، و80% من مواقف كبار الشخصيات، وإنجاز مواقف قوارب النزهة والقوارب التجارية بشكل كامل، و70% من الورش الخاصة بالقوارب والمحركات، فضلاً عن توفير محطة وقود متنقلة تلبي احتياجات مختلف أنواع القوارب داخل الساحة، وتوفير ثلاجة كبيرة لحفظ الثلج. من جانبه أفاد خالد السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن البلدية ستقوم بتوفير العديد من الخدمات الأخرى كغرف الحراسة لتأمين المكان والحفاظ على الممتلكات.

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