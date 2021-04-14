6 حملات تفتيشية على منشآت غذائية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

شكلت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة فرق عمل ميدانية ضمن جهودها لتكثيف الحملات التفتيشية الممنهجة على كل المنشآت الغذائية في الإمارة للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا قبل بداية شهر رمضان الكريم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الجهود المستمرة في الحفاظ على سلامة الغذاء.

وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، كانت بداية الحملة على منشآت المطابخ الشعبية، حيث تم زيارة عدد 39 مطبخاً لمتابعة استعداد تلك المطابخ لإعداد الوجبات، وتم التركيز خلال الحملة على التأكد من استيفاء هذه المنشآت لكل الشروط من حيث التصميم والمسار التتابعي، بالإضافة إلى التأكد من مناطق إعداد وعرض الطعام ومدى تطبيقها للشروط والمواصفات المعتمدة، كما جرى أيضاً التأكد من مدى جاهزية مركبات نقل الطعام.

وأضافت: استهدفت الحملة الثانية منشآت مخابز التنور، حيث بلغ عدد الزيارات لهذه الفئة 41 زيارة تم خلالها التأكد من التزام العاملين فيها باشتراطات النظافة الشخصية ونظافة وتعقيم مناطق التحضير وإعداد الخبز، واستهدفت الحملة الثالثة منشآت وأسواق الخضروات والفاكهة بالإمارة، حيث تم زيارة عدد 20 محلاً وأربعة أسواق مركزية لبيع الخضروات والفاكهة، وقد تم التركيز على مدى استيفاء مناطق التخزين للاشتراطات الصحية بالإضافة إلى التأكد من مصادر الخضروات والفاكهة المعروضة.

زيارات

وتم خلال الحملة الرابعة زيارة منشآت الهايبر/‏‏‏سوبرماركت، حيث تمت زيارة عدد 30 منشأة هايبرماركت بالإمارة، وركز فريق التفتيش المختص خلالها على مناطق التخزين والعرض ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى التأكيد على منع تكدس البضائع وازدحام المتسوقين فيها، أما عن الحملات الأخرى والتي تم تنفيذها، فقد تم التركيز فيها على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت الغذائية بصورة عامة وخصوصاً التحديثات التي تم تعميمها بخصوص الإجراءات الاحترازية، والتي ركزت على التشجيع على أخذ اللقاح وإجراء الفحوصات للعاملين في المنشآت.

ضوابط

ركزت الحملات على ضوابط مناولة الأغذية خلال شهر رمضان والتحذيرات الواجب تجنبها خلال الشهر مثل منع بيع الوجبات الغذائية أمام المحلات وضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشآت الغذائية وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، وقد بلغ عدد الزيارات خلال هذه الحملات 469 زيارة، هذا وقد تمت مخالفة عدد 98 منشأة خلال هذه الحملات وتوجيه إنذار وملاحظات لعدد 339 منشأة، وسيتم إجراء زيارات دورية للمنشآت المخالفة للتأكد من تصحيح إجراءاتها حسب ما تم توجيهه لها.

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