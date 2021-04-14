مقصب عجمان يعلن أوقات عمله برمضان

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلن المقصب المركزي التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن أوقات العمل الرسمية خلال أيام شهر رمضان الفضيل، حيث سيفتح المقصب أبوابه ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة بالدائرة، أن المقصب يعمل بشكل سنوي على إعداد خطة شاملة لتغطية كافة الطلبات الواردة إليه من المتعاملين، مبيناً أن الفئات العاملة تتعامل مع كافة الطلبات بحرفية عالية لتقديم أفضل الخدمات للجميع. وذكر أن المقصب مجهز بأحدث الآليات والتقنيات المتطورة، والتي يسرت عملية الذبح وتجهيز اللحوم وفقاً لأعلى المعايير المتبعة، موضحاً أن عمليات التنظيف والتعقيم لا تتوقف على مدار الساعة.

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