«إصلاحية دبي» تحدد مواعيد التواصل المرئي مع النزلاء

المصدر: (دبي - البيان)

تقدمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم خلال شهر رمضان الفضيل، داخل الدولة وخارجها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من «كورونا». وقال إن الخدمة تم إطلاقها العام الماضي تزامناً مع بدء الأزمة العالمية التي أدت إلى حدوث حظر في حركة الطيران العالمية، وحركات إغلاق في العديد من الدول.

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