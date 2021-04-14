«خليفة لنخيل التمر» تطلق «سلسلة الـ 50 كتيباً في عام الـ 50»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مبادرة «سلسلة الـ 50 كُتيباً في عام الـ 50» فيما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أهمية المبادرة التي تأتي ترجمة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، وتهدف إلى نشر المعرفة العلمية المتخصصة التزاماً بأهداف الجائزة ونقل المعرفة للمزارعين والمهتمين العاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والعربي والدولي.

من جهته قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة تأتي هذه المبادرة احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات وبالتزامن مع عام الخمسين، والتي ستستقطب مجموعة كبيرة من الخبرات الأكاديمية المختصة من داخل وخارج الدولة، وتغطي موضوعات علمية وفنية وإرشادية، وقصص نجاح مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل الزراعي وغيرها، بما يساهم في دعم البنية التحتية للمعرفة العلمية التي تخص قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأضاف إن هذه السلسلة ستشمل إصدار 50 كُتيباً بصيغة إلكترونية (pdf).

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