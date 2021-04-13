جمارك دبي تُكرم 22 موظفة بجائزة الثُّريا

المصدر: دبي - البيان

كرم أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، 22 موظفة حصدن الفوز بجائزة الثُريا في نسختها الثانية، حيث أقيم الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والفائزات في الجائزة.

وشهدت النسخة الثانية من الجائزة استقبال 50 طلب ترشيح من موظفات جمارك دبي، حيث تم الانتقال إلى المرحلة الأولى من التصفيات، والتي وصلت إلى 40 طلب ترشيح، لتأتي مرحلة التصفيات النهائية وتحديد الفائزات والبالغ عددهن 22 موظفة في الفئات العشر للجائزة.

وقد تم إطلاق جائزة المرأة الجمركية الرائدة الثُريا في يناير 2019 برعاية أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، حيث جاءت الجائزة في إصدارها الأول كمنظومة جديدة في دعم وتحفيز الموظفات على زيادة الإنتاجية والشعور بالإيجابية والسعادة في بيئة العمل وخلقها كياناً استراتيجياً هاماً للمرأة في الدائرة، تثميناً لما قدمته من إسهامات مُشرفة في مختلف الميادين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد اشتملت الجائزة على 10 فئات.

وأعرب مدير عام جمارك دبي عن سعادته بتكريم الموظفات، متمنياً لهن التوفيق والنجاح ليواصلن التقدم في تعزيز دورهن الرائد في العمل، ليثبتن قدرتهن على المنافسة في جميع المجالات، ويحافظن على الاستمرارية في التميز والنجاح.

لتساهم الدائرة بنجاح في تعزيز دور المرأة في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، حيث أصبحت المرأة شريكة للرجل في كافة مجالات العمل، وتولت أرفع المناصب القيادية، بفضل حرص القيادة الحكيمة على الاستفادة الكاملة من قدرات أبناء الوطن رجالاً ونساء.

وأكد حرص جمارك دبي على دعم المرأة في العمل الجمركي لامتلاكها مهارات وكفاءات هائلة مؤثرة قادرة على المنافسة، وتعزيز الدور الرائد للمرأة الجمركية ودعم مساهمتها الفاعلة في تطوير الأداء، فأصبح للموظفات تواجد متميز في كافة المواقع بجمارك دبي، ويبلغ عدد الموظفات بالدائرة 754 موظفة، منهن 255 موظفة يعملن في وظائف ميدانية وأمنية كمفتشات جمركيات.

أما عدد العنصر النسائي في فرق العمل على مستوى الدائرة فعددهن 59 موظفة، وقد ساهمن في الارتقاء بمستوى وسرعة الإنجاز وفي تحسن جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ودعمن جهود الدائرة لتحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

وقال: بفضل جهود القيادة الرشيدة التي قدمت كل أوجه الدعم لتنفيذ مبادرات من أجل تمكين المرأة، كان علينا مواكبة هذا التوجه، فتم تشكيل اللجنة النسائية في جمارك دبي لتتولى تنظيم وتنفيذ كافة المبادرات والأنشطة التي تعزز دور المرأة في الدائرة، هذا بالإضافة إلى لجنة معرض واحة السجاد، بقيادة نسائية بنسبة 100%، وتعد جائزة الثُريا من المبادرات المميزة التي أطلقتها الدائرة بناء على اقتراح من اللجنة النسائية وحققت الجائزة نجاحاً مميزاً في دورتها الأولى، وفي العام الحالي عام الخمسين الذي أطلقته القيادة الحكيمة بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات سنعمل على تعزيز مبادرات الدائرة في مجال دعم دور المرأة لتشجيع الموظفات على المُشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لجمارك دبي وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

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