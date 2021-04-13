تكريم شرطة عجمان لمشاركتها في المؤتمر الدولي لإدارة الموارد البشرية

المصدر: عجمان - البيان

كرّمت كلية المدينة الجامعية بعجمان القيادة العامة لشرطة عجمان كشريك استراتيجي وتقديراً للتعاون الإيجابي والمثمر، والجهود المتميزة التي بذلتها شرطة عجمان خلال الفترة الماضية، وخصوصاً خلال جائحة كورونا والتي كان لها دورٌ كبير في دعم جودة العمل، وضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وهو تقدير للجميل والمسؤولية التي تحملتها الشرطة تجاه أفراد المجتمع.

وتسلم العقيد خلفان ناصر السويدي مدير إدارة الشؤون المالية بشرطة عجمان درع التكريم من الدكتور حسام قرني رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بكلية المدينة الجامعية معبراً عن شكره وامتنانه لهم على اللفتة الطيبة، مؤكداً أهمية التعاون بين الشرطة والكلية في المجالات المجتمعية والخدماتية ومجال تطوير الكوادر البشرية.

كما تسلم المقدم محمد خلفان الغفلي من مركز التدريب بشرطة عجمان شهادة التكريم من الدكتور تقديراً لمشاركته في المعرض الدولي الأول هذا العام افتراضياً تحت عنوان «استشراف مستقبل الموارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص»، تحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الكلية.

وكان المقدم بن غليطة شارك في المؤتمر بورقة عمل حول تجربة القيادة العامة لشرطة عجمان في التعامل مع جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وأنظمة العمل التي تم اعتمادها لضمان سير العمل في ظل الجائحة.

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