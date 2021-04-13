طقس الغد غائم جزئيا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 14:51 والمد الثاني عند 02:31

الجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:13 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:38 والمد الثاني عند الساعة 22:39 والجزر الاول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 26 50 10

دبــي 40 28 55 15

الشارقة 40 22 50 15

عجمان 37 25 55 20

أم القيوين 40 22 50 15

رأس الخيمة 36 22 70 30

الفجيرة 34 26 75 50

العين 39 27 40 15

ليوا 41 25 35 10

الرويس 40 26 65 15

السلع 39 24 70 20

دلما 39 26 85 50

طنب الكبرى 35 25 80 40

طنب الصغرى 35 25 80 40

أبو موسى 35 25 80

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