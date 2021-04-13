4 آليات تسهل مساهمة المتبرعين في حملة "100 مليون وجبة" لإطعام الطعام في 20 دولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن أربع آليات للتبرع لحملة " 100 مليون وجبة" بهدف تسيهل مساهمة الأفراد والمؤسسات وكافة فئات المجتمع في الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام في شهر رمضان.

وتقدم الحملة الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في 20 دولة وفي المجتمعات الأقل دخلاً حول العالم والتي تغطيها الحملة من باكستان شرقاً وحتى غانا غرباً وفي القلب منها العالم العربي.

تأتي الحملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام في شهر رمضان المبارك.

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