ماكدونالدز الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي تعيدان إطلاق حملة الكتب الرمضانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ماكدونالدز الإمارات عن تجديد شراكتها مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملة الكتب الرمضانية خلال الشهر الفضيل، انطلاقاً من التزامها برد العطاء للمجتمعات المحتاجة في البلاد.

وتهدف ماكدونالدز الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع العائلات والأطفال على القراءة من خلال بيع سلسلة من أربعة كتب ستكون متوفرة في جميع مطاعم ماكدونالدز في الإمارات . وتتوفر كتب الأطفال بسعر 5 دراهم فقط للكتاب الواحد، وقد جرى تأليفها خصيصاً لصالح شركة ماكدونالدز لتسلط الضوء على دروس هامة في الحياة تشمل التنمر والانفتاح والروح الرياضية والتّكبر، حيث تساعد هذه القصص الأطفال في فهم أهمية تصرفاتهم وأفعالهم وعواقبها.

وقال وليد فقيه، مدير عام ماكدونالدز الإمارات: "نحن نعتبر بأن رد العطاء للمجتمعات التي نعمل بها إحدى أهم أولوياتنا، ويسعدنا أن نتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمرة الثالثة هذا العام. تشجع هذه الشراكة أفراد المجتمع على رد العطاء حيث سيساعدون طفلاً عند شراء كتاب. ونعتقد بأن المواضيع التي تغطيها كتبنا تمثل القيم الأساسية التي نرغب بغرسها في نفوس الجيل المقبل للحفاظ على بيئية إيجابية وحاضنة للجميع".

وأضاف: "أنا على ثقة بأن دور هذه الكتب الرمضانية لن يقتصر على بث الروح الإيجابية في مجتمعنا، بل إنها ستبعث السرور في قلوب الفئات المحرومة أيضاً. لقد تلقينا الكثير من الردود الإيجابية من عملائنا خلال السنوات القليلة الماضية، ونأمل بأن تسهم حملة ’اشترِ كتاباً، ساعد صغيراً‘ في تشجيع المزيد من الناس على فعل الخير خلال الشهر الفضيل".

تربط بين ماكدونالدز الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي شراكة طويلة، و تعتبر حملة الكتب الرمضانية أحد جهود ماكدونالدز الإمارات الرامية لدعم المبادرات الخيرية والإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وخلال عامي 2018 و2019، جمعت ماكدونالدز أكثر من 600,000 درهم من خلال بيع 120,000 كتاب، وجرى التبرع المبلغ الكامل لصالح الهلال الأحمر الإماراتي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: "نحن سعداء بالتعاون من جديد مع ماكدونالدز الإمارات للاحتفال بشهر رمضان المبارك وتشجيع الناس في دولة الإمارات على رد العطاء للمجتمع. نحن ندعم بقوة تعليم الأجيال المقبلة من خلال القراءة، ونعتقد بأن هذه الطريقة هي الأفضل لغرس حب القراءة في نفوس الصغار ومساعدة المحتاجين في دولة الإمارات في آن معًا".

وسوف تكون الكتب الأربعة متوفرة للبيع اعتباراً من أول يوم من شهر رمضان المبارك عبر تطبيق ماكدونالدز وضمن كافة مطاعم ماكدونالدز في دولة الإمارات.

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