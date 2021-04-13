خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شعب الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بقدوم الشهر الفضيل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك... شهر رحمة وخير وبركة بإذن الله.. ونسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية»، كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، وينزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة التهاني إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وفرق العمل الوطنية في مختلف الميادين، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء، ويحفظه وشعوب العالم أجمع من كل مكروه، كما هنأ سموه قادة وملوك ورؤساء الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهم بهذه المناسبة، متمنياً أن يجعل الله تعالى هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

إلى ذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما هنأ أصحاب السمو الحكام، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتبادل أصحاب السمو الحكام، التهنئة بالشهر الفضيل، كما بعث سموهم برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والتقدم.

مناسبة

وقدّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأولياء العهود.

محمد بن زايد يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سموه لهم - خلال الاتصالات الهاتفية - تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

وأعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني لسموه، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان، وأن يسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. (أبوظبي - وام)

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