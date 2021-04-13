69653 رخصة أصدرتها إدارة المباني في بلدية رأس الخيمة خلال 5 أعوام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة المباني، عن إصدار 69653 رخصة خلال الفترة من 2016 – 2020، والتي شملت 28 نوعاً من الرخص، ضمن معايير الصحة والسلامة العامة في البنايات والمجمعات السكنية والتجارية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث تنظم الإدارة حملات تفتيش ورقابة دورية لضمان التزام أصحاب ومسؤولي العقارات بتطبيق معايير الصحة والسلامة المعتمدة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن عدد المخالفات التي تم تحريرها في الفترة من عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 1830 مخالفة، بواقع 1405 مخالفات سجلها قسم التفتيش، و425 مخالفة سجلها قسم الإعلانات لعدم الإلتزام بمعايير قسم الإعلانات، وتنوعت المخالفات المسجلة بعدد 773 مخالفة سجلها قسم التفتيش خلال العام 2018، وتراجعت تلك المخالفات إلى 279 خلال العام 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الوعي بالاشتراطات واللوائح المنظمة، وبلغ عدد المخالفات التي سجلها قسم الإعلانات في عام 2018 عدد 168 مخالفة، وتراجعت إلى 138 مخالفة خلال العام 2020.

وأكد الزعابي، أن إدارة المباني تعد من أهم الإدارات في البلدية والتي تتبع قطاع الشؤون الفنية، ولها ارتباط مباشر بالمجتمع والاقتصاد، حيث تقوم بتقديم خدمات متنوعة للمجتمع في مجالات عديدة فهي لها علاقة بالنواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والمظهر الحضاري للإمارة.

وأشار إلى أن إدارة المباني هي المعنية بقيد وتقييم وتصنيف وتأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والمهندسين وتنظيم وضبط أعمال البناء والأعمال الهندسية المرتبطة بها كتدقيق المخططات الهندسية وطلبات الحصول على رخص البناء المختلفة، والتأكد من مطابقتها للائحة شروط ومواصفات البناء بالإمارة وتشريعات ونظم البناء، ومتابعة عملية التنفيذ والرقابة والإشراف الهندسي خلال مراحل البناء حتى إصدار شهادات الإنجاز وإصدار التصاريح الخاصة باللوحات الإعلانية والرقابة عليها بعد التأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الهندسية بالتعاون مع المتعاملين كفريق واحد تلبيةً للتطورات في قطاع البناء والتشييد، ووضع وتطوير السياسات والأنظمة والقوانين للارتقاء بالمستوى الفني والهندسي للإمارة.

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