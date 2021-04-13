حمدان وهزاع وسيف بن زايد يهنئون بحلول الشهر الفضيل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة بعنايته، وأن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يمن على شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات، ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

إلى ذلك، رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان، كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالمناسبة ودون عبر «تويتر»: «مبارك عليكم الشهر».

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