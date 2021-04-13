حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 213 سجيناً بمناسبة شهر رمضان

المصدر: رأس الخيمة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 213 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية، والإصلاحية في رأس الخيمة ممن صدرت لهم أحكام باتة، ونهائية بالإدانة من محاكم رأس الخيمة، وتكفل سموه بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الأمر في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ .

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