«الهلال الأحمر» تنجز المرحلة الثانية من مشاريع المياه بشمال كردفان السودانية

المصدر: أبوظبي- وام

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عززت الهيئة مبادراتها التنموية، لتوفير مصادر المياه في السودان.

وانتهت الهيئة من إنجاز المرحلة الثانية من مشاريع المياه، التي تضمنت حفر 11 بئراً ارتوازية في عدد من محافظات، ومحليات ولاية شمال كردفان وسط السودان، يستفيد من خدماتها في توفير المياه الصالحة 332 ألفاً و326 شخصاً في الولاية.

وتضمن المشروع توفير مضخات تعمل بالطاقة الشمسية إلى جانب خزانات مياه بأحجام كبيرة، ويعتبر المشروع من المبادرات الحيوية، التي توفر حلولاً ناجعة لمشكلة شح المياه في الولاية.

وفي هذا الصدد افتتحت الهيئة مؤخراً 6 آبار من جملة الآبار، التي تم إنشاؤها، وسيتم افتتاح الأخرى في شهر أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تجسد اهتمام سموه بتبني المشاريع الحيوية، التي تسهم في تحسين الإنسان أينما كان، وتوفر له احتياجاته الضرورية، والتي تعتبر حقه في الحصول على المياه الصالحة من الأولويات، مشيراً إلى حرص سموه على توفير الخدمات الأساسية، التي تفي بمتطلبات التنمية البشرية والإنسانية خصوصاً في المناطق والساحات الضعيفة.

وقال أمين عام الهلال الأحمر: إن توفير مصادر المياه في المناطق، التي تواجه تحديات في هذا الجانب يعتبر من المشاريع الرائدة، التي تتبناها الهيئة لتخفيف معاناة الأهالي والسكان المحليين، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المياه النظيفة، التي تعتبر عصب الحياة، وبالقدر ذاته تهتم الهيئة بدعم احتياجاته الأخرى في الصحة والتعليم وغيرها.

برامج

وقال الفلاحي: «عملنا خلال الفترة الماضية على تكثيف برامجنا الإنسانية والتنموية، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تبني المشاريع، التي تحقق الاستدامة في العطاء وتنهض بمستوى البرامج الخدمية والاجتماعية خصوصاً في مجال المياه وإصحاح البيئة وغيرها من الجوانب الأخرى التي يحتاج إليها السكان في ولاية شمال كردفان والسودان بصورة عامة».

وأكد حمد محمد الجنيبي، سفير الدولة لدى الخرطوم، وقوف الإمارات قيادة وشعبا مع الأشقاء في السودان في كل الأحوال والظروف، وقال إن وجود الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة السودانية ليس بجديد، بل مستمر من عشرات السنين، ولا يرتبط بظروف إنسانية معينة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في تنفيذ المشاريع التنموية.

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