صقر غباش: الإمارات ستبهر العالم في «إكسبو دبي 2020»

المصدر: دبي - وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تجسد نموذجاً تنموياً فريداً، وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات ما يظهر جلياً في الاستعدادات الاستثنائية لاستضافة إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن ما أنجزته الإمارات في موقع إكسبو 2020 دبي سيبهر العالم من خلال دورة تاريخية من المعرض العالمي تجسد شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» من خلال تعزيز التعاون العالمي لخير الإنسانية جمعاء ليمثل إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتسامح ومحبة من الإمارات إلى العالم أجمع عنوانها العمل معاً لمواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول القائمة على الابتكار والإبداع للحفاظ على الكوكب.

وأشار غباش إلى أن معرض إكسبو دبي 2020 يحمل دلالات مهمة تعكس المكانة المرموقة والثقة الدولية التي تتمتع بها الإمارات على الخارطة العالمية والاحترام والتقدير الدولي للإنجازات المتحققة وأكد أن الإمارات ترحب بالعالم خلال إكسبو 2020 دبي من خلال مشاركة أكثر من 190 دولة تمثل قارات العالم في قلب الحدث للمشاركة في هذا الحدث العالمي والاطلاع على مسيرة الإنجازات الحضارية التي سطرتها الإمارات والاحتفاء معها باليوبيل الذهبي الذي يجسد مسيرة 50 عاماً من الإنجاز والعطاء.

جاء ذلك خلال زيارة غباش يرافقه عدد من أعضاء المجلس لمعرض إكسبو 2020 دبي أمس، حيث كان في استقباله والوفد المرافق معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020» وبحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

معالم

وقام غباش والوفد المرافق خلال الزيارة لموقع إكسبو2020 دبي بجولة للاطلاع على أحدث معالم الحدث العالمي لا سيما جناح الاستدامة «تيرا» الذي يعد جزءاً من الإرث الذي سيخلّفه الحدث بعد انتهاء فعالياته إذ سيتحول إلى مركز للعلوم سيلهم الخيارات المستدامة للأجيال المقبلة كونه مبنى ذاتي الاستدامة يولّد احتياجاته الخاصة من طاقة ومياه بنسبة 100 ٪.

«تيرا»

استعرضت معالي ريم الهاشمي خلال الزيارة أهمية جناح الاستدامة «تيرا» الذي سيسلط الضوء على الحاجة الملحّة للتصدي للتأثيرات البيئية السلبية التي يتسبب بها السلوك البشري بدرجة كبيرة، وذلك عبر تجربة ممتعة وشخصية مصممة لتمكين الزوار، خاصة الأطفال، من فهم أثرهم على البيئة.

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