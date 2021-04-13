مدير عام وكالة الطاقة النووية: «براكة» تدعم مستقبلاً مستداماً

المصدر: (بولون بيانكور - فرنسا - وام )

أكد ويليام ماجوود المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نجاح مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن محطات الطاقة النووية يمكن بناؤها وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.

وقال: إن جائحة «كوفيد 19» والتي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا أثبتت أن الحصول على كهرباء موثوقة، وفي متناول الجميع من حيث التكلفة هو حجر الأساس في المجتمعات الحديثة.

وأشار إلى أن الطاقة النووية تعد مساهماً رئيسياً في نظام الطاقة، الذي يتميز بالحداثة والمرونة، فضلاً عن كونها مجدية من حيث التكلفة وانخفاض الانبعاثات الكربونية خلال جائحة «كوفيد 19» وما بعدها، ويمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في مواجهة ظاهرة تغير المناخ .

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