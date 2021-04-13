معهد الطاقة النووية: بداية فصل جديد في مسيرة الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت ماريا كورسك الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية أن التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى وجود ثلاث محطات أخرى قيد التطوير يوضح الرغبة العالمية المتزايدة في الحصول على كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية للوفاء بمسؤوليتنا العالمية الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وقالت إنه باعتبارها أول محطة طاقة نووية حققت التشغيل التجاري في العالم العربي تعد «بركة» مثالاً للمنطقة بأكملها بشأن كيفية مساهمة الطاقة النووية السلمية بتنويع محافظ الطاقة والاقتصادات في البلدان. وأضافت إن تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية يشكل بداية فصل جديد في مسيرة قطاع الطاقة في دولة الإمارات حيث توفر كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات الكربونية.. لافتة إلى أن التكنولوجيا والخبرات في العديد من الشركات الأمريكية ساهمت بشكل كبير في تطوير محطات «براكة».

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