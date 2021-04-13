شرطة دبي تدعو السائقين للقيادة الآمنة

المصدر: دبي - البيان

دعا العميد سيف مهيّر سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان في شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة، ومؤكداً سعي شرطة دبي في توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي.

كما ناشد مرتادي المساجد إلى تجنب الوقوف العشوائي أو الوقوف على الأرصفة خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح، مؤكداً أن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخصوصاً إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية، مما يعطل على مستخدمي الطريق استخدام تلك الشوارع وإنجاز أعمالهم والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة أو عدم اللحاق بأعماله.

وأشار إلى بدء استعدادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لشهر رمضان، وذلك من خلال وضع الخطط المرورية اللازمة للحد من الحوادث المرورية، وتكثيف التواجد الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها خلال الشهر الفضيل.

وناشد العميد سيف المزروعي مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية والابتعاد عن الممارسات والتجاوزات الخارجة عن المألوف، كعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والسرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، وكذلك التجاوز من كتف الطريق، وغيرها من المخالفات، داعياً إياهم إلى التعاون مع رجال الشرطة لما فيه مصلحة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز