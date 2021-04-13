وفد «دبي الذكية» يطّلع على ابتكارات مركز التجارب الرقمي الجديد

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من دبي الذكية برئاسة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية «مركز التجارب الرقمي الجديد» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز – الشرق الأوسط»، والذي طورته شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، بهدف تقديم الحلول المستقبلية بدءاً من مرحلة تصور الفكرة، انتقالاً إلى تصميمها وثم تنفيذها.

وتأتي زيارة وفد دبي الذكية للمركز الجديد بهدف الاطلاع على الإمكانيات والابتكارات التي يقدمها المركز في مختلف عملياته لتطوير «التجربة» من مرحلة تخيل الفكرة إلى التصميم وبناء المنتج، ومن ثم اختباره واستكشاف الرؤى التي تقدمها البيانات.

وكان في استقبال وفد دبي الذكية من ممثلي شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وحامد كاظم مستشار أول، وعلي حسيني، المدير الرقمي؛ وأحمد أبو حنطش - شريك - استشارات تكنولوجية.

وخلال الزيارة، اطلع وفد دبي الذكية على تجارب المتعاملين السلسة التي تغذيها الرؤى الذكية ضمن عدة مجالات مختلفة مثل: السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والمرونة الحضرية.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بقيادة تحول دبي إلى مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، تلتزم دبي الذكية باحتضان الأفكار الخلاقة ومواكبة آخر التطورات في مجال التقنيات المتقدمة واستخدامها لخدمة المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

وقال هاني أشقر: يقدم مركز التجارب في الشرق الأوسط أفضل الخدمات لعملاء بي دبليو سي في المنطقة. فهو نموذج مبتكر يجمع أفضل مزايا الإبداع وخدمات الاستشارات ويظهر كيفية تطوّر الأفكار بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ على أرض الواقع.

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