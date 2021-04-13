سفير إندونيسيا: الإمارات حققت تطوراً مذهلاً خلال 5 عقود وتربطنا بها علاقات وثيقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تطوراً مذهلاً على مدار 5 عقود وأضحت واحدة من أكثر دول العالم تقدماً وذلك بفضل ما يمتلكه قادتها من رؤية استراتيجية فريدة تقوم على استشراف المستقبل وتتطلع دائماً للإنجازات في المجالات كافة.

وقال بجيس: إن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة وتتطلعان دائماً إلى تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأضاف: «اليوم نستطيع أن نستشعر قوة العلاقة بين البلدين وقادتها مع احتفائنا بافتتاح طريق الشيخ محمد بن زايد في إندونيسيا والذي يعد أطول طريق مرتفع وأول طريق سريع ذي طابقين في إندونيسيا حتى الآن».

وتابع: «شهدنا العام الجاري وضع حجر أساس مسجد الشيخ زايد في مدينة سولو بإقليم جاوا الوسطى مسقط رأس فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ونفتخر أيضاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببناء مسجد في حي السفارات في أبوظبي يحمل اسم فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة وإطلاق اسم فخامته على شارع المعارض سابقاً أحد أهم شوارع العاصمة أبوظبي وذلك تقديراً لصداقته المتينة مع دولة الإمارات ولجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين». وحول إعلان دولة الإمارات أخيراً استثمار 10 مليارات دولار، نوه بأن هذا الاستثمار الكبير يعكس علاقة ثنائية وثيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز