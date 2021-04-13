المركز الإقليمي للتخطيط التربوي يستعرض خطته التشغيلية للعام 2021

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، الاجتماع السنوي لأعضاء مجلس إدارة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي. وعرض المركز خلال اللقاء خطته التشغيلية لعام 2021، والتي تعتبر استمرارية لاستراتيجية المركز التي تم اعتمادها عام 2017 وتضم العديد من المبادرات والمشاريع التي تحقق رؤية المركز في بناء قدرات خليجية عربية متميزة في التخطيط النوعي لمستقبل التعليم.

وتركز الخطة على محاور التخطيط التربوي المتعلق بجودة التعليم واستشراف مستقبل التعليم، والسياسات التعليمية المتخصصة، وتتضمن العديد من الورش التدريبية المتخصصة حول التخطيط التربوي وكفاءة الإنفاق وعلاقته بالجودة والدراسات التي تستهدف استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي وموجهات السياسات التعليمية واستراتيجيات دعم وتطوير كفاءات المخططين في الوطن العربي.

شارك في الاجتماع، الدكتور عبد الرحمن العاصمي، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، وسوزان جراند المدير العام للمعهد الدولي للتخطيط التربوي، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومهرة المطيوعي، مدير المركز، وعدد من وكلاء وزارات التربية والتعليم من دول مجلس التعاون ومديري عموم مؤسسات تعليمية وطنية بالدولة.

استهل الحمادي الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، والأعضاء الجدد المنتسبين للمجلس، وأثنى على جهود الأعضاء السابقين في دعم مسيرة عمل المركز في سنواته السابقة، مؤكداً أهمية بناء خطط جديدة توسع آفاق عمل المركز بما يخدم تطلعات قطاع التعليم خليجياً وعربياً.

دور

وأشاد المشاركون بأهمية الدور الذي يقوم به المركز الإقليمي من خلال المشاريع والبرامج التي ينفذها وطنياً وخليجياً وعربياً وعالمياً في مجال بناء القدرات في تخطيط التعليم وسياساته وإدارته، خصوصاً خلال جائحة كورونا والتحول الرقمي للبرامج والمبادرات التي نفذها المركز مما ساهم في توسيع شريحة المستفيدين من برامج ومبادرات المركز.

واستعرضت مهرة المطيوعي أهم أنشطة المركز خلال عام 2020، وأهم إنجازات المركز وأهم الشراكات الاستراتيجية التي عقدها المركز على مستوى الأفراد والمؤسسات.

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