«رونالدو مشحور».. عرَّاب التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - عمرو عادل

من إمارة دبي برز اسم رائد الأعمال السوري رونالدو مشحور، كأحد النماذج الملهمة في مجتمع التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن نجح في تحويل أفكاره الخاصة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، ما جعله يستحق وبجدارة لقب عرَّاب التجارة الإلكترونية في المنطقة، كما ينسب إليه الفضل في تغيير خريطة عالم التسوق عبر الإنترنت.

اشتهر «مشحور»، منذ صغره بولعه الشديد بعالم الرقميات والبرمجة، حتى عندما التحق بالمدرسة في مدينة بوسطن الأمريكية، عمل مع شركة كاميرات شهيرة، وكانت وظيفته إنشاء الصور الرقمية، بعدها درس في كلية الهندسة بجامعة نورث إيسترن وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، ثم أكمل دراسته في الجامعة نفسها ليحصل على درجة الماجستير في الاتصالات الرقمية.

وبعد تخرجه في بداية الألفينات، عمل «مشحور» مستشاراً للأنظمة والتقنيات لعدد من الشركات الناشئة، ثم أصبح مديراً لشركة استشارية متخصصة في مشاريع التجارة الإلكترونية على الإنترنت الموجهة للعالم العربي.

حافز ودافع

وُلد رونالدو مشحور، بمدينة حلب في سوريا عام 1966، وهو ينتمي لأسرة عريقة ومثلت مسيرة أسرته في التجارة أساساً قوياً انطلق منه إلى النجاح، بالإضافة إلى خلفيته الأكاديمية في مجال الاتصالات الرقمية، التي شكلت حافزاً ودافعاً قوياً للتطور والمثابرة في العمل، ما شجعه على المشاركة في تأسيس شركة «سوق دوت كوم» في نهاية عام 2005 بدولة الإمارات، بمشاركة مجموعة جبار للإنترنت مع كل من سميح طوقان وحسام خوري. وأسس «سوق دوت كوم» بمكتب متواضع في مدينة دبي للإنترنت كموقع للمزادات الإلكترونية، وانتهى بها المطاف إلى التحوّل إلى أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في العالم العربي.

مهارات خاصة

وتمكن «مشحور» بفضل ذكائه ومهاراته الخاصة في عالم التجارة من تحويل منصة «سوق دوت كوم» من مجرد موقع للتسوق والمزادات الإلكترونية لمنظومة اقتصادية قوية ومنصة لرواد عالم التجارة الإلكترونية خلال 10 سنوات ولتجذب بعدها عملاق التجارة الإلكترونية واللوجستيات العالمي «أمازون» في مارس 2017 لتجد لنفسها موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط عبر دبي، من خلال شرائها بقيمة 580 مليون دولار في ثاني أكبر صفقة بيع في المنطقة في عالم الإنترنت بعد صفقة شراء بوابة «مكتوب» والتي أصبح اسمها اليوم «ياهو مكتوب».

وفي الوقت الذي يتميز فيه «مشحور» الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مايو 2019، بتواضعه وصراحته الشديدة وذكائه المتقد وميله إلى الوحدة، يمتلك رغبة جامحة في التطور وابتكار الأفكار من الصعب أن يجاريه فيها أحد.

ونظراً لكفاءته حصل على لقب أفضل رئيس تنفيذي في حفل جوائز عالم الأعمال في الخليج لعام 2013، كما حصل على جائزة رواد الأعمال لعام 2015.

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