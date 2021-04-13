مدير نيابات أبوظبي: «الأمـر الجزائي» سـرّع إنجاز القضايا

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أكد المستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، أن المؤشرات الخاصة، بقياس تطبيق إجراءات «الأمر الجزائي» الذي يتم تنفيذه، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، أظهرت نجاحه في إحداث تغيير ملموس وواضح في المنظومة القضائية بشكل ساهم في التخفيف على المحاكم وتسريع عملية إنجاز القضايا، دون الإخلال بحقوق الأطراف.

وشدد الحمادي خلال مداخلة إذاعية أمس، حرص المشرع الإماراتي على تطوير البنية التشريعية، لمواكبة مختلف المتغيرات، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة التنافسية على كافة المستويات، بما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز