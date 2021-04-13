«دفاع مدني دبي» يفتتح مركز التداوي الطبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

افتتح اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مؤخراً مركز التداوي الطبي في المبنى الرئيسي للدفاع المدني، لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لرجال خط الدفاع الأول وجميع العاملين.

جاء ذلك بحضور مروان الحاج ناصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، والعميد جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والدكتور حيدر الزبيدي، المدير الطبي لمجموعة التداوي الطبية.

ويأتي افتتاح المركز الطبي ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الدفاع المدني ومجموعة التداوي الطبية، والتي يقدم بمقتضاها مركز التداوي الطبي، الخدمات الطبية اللازمة للموظفين والمنتسبين في الدفاع المدني وعائلاتهم، وتقديم جميع الخدمات المغطاة بالتأمين الصحي، وتنظيم المحاضرات الطبية وورش العمل الدورية لنشر التوعية الصحية والثقافة الطبية.

وأكد اللواء المطروشي أن الخطوة تمثل نجاحاً لمنظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الإدارة العامة للعاملين، وأن المركز الطبي سيعمل على تعزيز صحتهم وسلامتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية للرعاية الصحية، وينسجم مع مستهدفات استراتيجية الصحة للحكومة في خلق بيئة صحية وآمنة، مؤكداً أن الشراكة الطبية مع مجموعة التداوي الطبية، تدعم استراتيجيتنا وتوجهاتنا في استدامة بيئة عمل سعيدة وإيجابية.

من جانبه أشار مروان الحاج ناصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي الطبية، إلى أن المركز الطبي هو نتاج التعاون المثمر مع الدفاع المدني بدبي، منوهاً إلى أن المركز مزود بعيادات طبية متخصصة، منها على سبيل المثال عيادة أسنان وعيادة الجلدية وعيادة العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية مع توفير طبيب دائم في المركز، بالإضافة إلى توفير الأدوية المطلوبة ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وفحص «كوفيد 19»، كما سيوفر لقاح «كوفيد 19» لكافة الفئات المستهدفة.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية في المركز الطبي ستتوفر على مدار خمسة أيام أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، مؤكداً تجهيزها بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والتمريضية والمختبرية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات المعتمدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز