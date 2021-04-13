دبي الأولى عالمياً خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة 2023

المصدر: دبي - البيان

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة (جنرال موتورز- كروز)، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في مجال استخدام المركبات ذاتية القيادة، وجهود الشركة العالمية في تطوير هذه التكنولوجيا التي تُعد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير ضمن توجهات دبي المستقبلية، وكذلك مستجدات أنظمة السلامة في المركبات، والسيارات الكهربائية، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال ودعم المكتب الإقليمي للشركة العالمية في دبي، مع استعراض جهود الإمارة فيما يتعلق بالتجارب التي يتم إجراؤها على وسائل التنقل ذاتية القيادة، لدعم استراتيجيتها للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

حضر اللقاء معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وفيليب فراين القنصل العام الأمريكي في دبي، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «كروز» لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بتشغيل مركبات الشركة.

وقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة كروز جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني للشركة، بحضور معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، والقنصل العام الأمريكي في دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.

وقد أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وكروز، التي تعزز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتدعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتسهم في تأكيد مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم، منوهاً سموه بأن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في العالم ما بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

ودون سموه عبر «تويتر»: «ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030».

وتابع سموه: «دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائماً في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل.. هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030».

وغرد سموه: «رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030».

شراكة عالمية

وأعرب معالي مطر محمد الطاير عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة كروز الرائدة عالمياً في مجال التقنيات ذاتية القيادة، والمدعومة من كبرى الشركات المُصنّعة للسيارات، وتنفرد بإنتاج مركبة متجانسة تم تصنيع أجزاء تقنياتها ذاتية القيادة ضمن خطوط الإنتاج للسيارات بما يضمن أعلى معايير الأداء والسلامة، مشيراً إلى أن هذه المميزات أهّلت شركة «كروز» لتكون المزوّد الحصري لتشغيل مركبات ذاتية القيادة تقدم خدمة الأجرة والحجز الإلكتروني حتى 2029.

وقال معاليه: «تسهم المركبات ذاتية القيادة في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، حيث يعتبر الخطأ البشري المُسبب الرئيسي لأكثر من 90% من الحوادث، كما تمتاز بكونها مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وقادرة على خدمة شريحة كبيرة من المتعاملين وتحديداً فئة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، وتسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية دبي من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول عام 2030، وتتضمن خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم سنوياً عن طريق خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، فضلاً عن تحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية السنوية من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل في دبي».

حلول مبتكرة

وأضاف معالي مطر الطاير: ستكون دبي المنصة العالمية لانطلاق نموذج اوريجن Origin من شركة كروز، وهي مركبة مخصصة للتنقل المشترك دون سائق، وستنشئ كروز بموجب الاتفاقية شركة محلية جديدة مقرها دبي ستكون مسؤولة بالكامل عن تشغيل وصيانة الأسطول.

وأكد معاليه أن اختيار كروز كمزوّد حصري لتشغيل مركبات ذاتية القيادة، جاء بعد عملية شاملة امتدت لسنوات لاختيار أفضل شريك ممكن، وتبين لنا أن تقنية كروز، ومواردها، ومركبتها المصممة خصيصاً، وشراكاتها مع مصنعي السيارات، ونهجها في الاختبار والتشغيل الآمن، والاستراتيجية المتبعة تمنحها القدرة على الإطلاق الآمن، وبشكل أسرع من أي شركة أخرى.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات: ستبدأ قريباً الاستعدادات لإطلاق خدمة المركبات ذاتية القيادة، وسيتم في عام 2023 تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة بعدد محدود، مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ستتولى مسؤولية حوكمة الخدمات المقدمة من قبل الشركة، وتقديم البيئة التشريعية الملائمة والسياسات واللوائح التي تسمح بتشغيل هذا النوع من التقنيات.

نقلة نوعية

وأشار معالي مطر محمد الطاير إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة النقل والمواصلات، ويوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحامات في المدينة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق مبدأ السلامة خلال مراحل تشغيل، وسيكون تشغيل المركبة تجريبياً في مناطق محددة، كما أن المركبة مزودة بأحدث التقنيات المتخصصة، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم.

وأضاف: يسهم تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير التي اعتمدتها الهيئة العام الماضي والخاصة بالجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي، وتنقسم إلى قسمين، جماعية وفردية.

تنقُّل آمن

وقد أعرب دان أمان، رئيس شركة كروز عن امتنانه لاختيار هيئة الطرق والمواصلات لشركة كروز، مشيداً بجهود الهيئة في تطوير إطار عمل مبتكر لتطبيق التنقل ذاتي القيادة.

وقال أمان إن مركبات كروز اوريجن ستجعل التنقل أكثر أمانًا، وستوفر أفضل تجربة للمتعاملين، وأكثر يسراً واستدامة، بالإضافة إلى أن دبي وهيئة الطرق والمواصلات تعملان على تحويل هذه الرؤية المستقبلية إلى واقع يخدم الجميع.

من جانبه أشاد جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني للشركة العالمية بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما المكتب الإقليمي للشركة في دبي، الذي أسهم في توسيع أعمالها.

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