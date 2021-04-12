"صحة" تعلن أوقات عمل منشآتها الطبية خلال شهر رمضان

المصدر: وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أوقات العمل في منشآتها الطبية خلال شهر رمضان المبارك في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وتعمل وحدات الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومدينة خليفة الطبية وتوام والكورنيش ومستشفيات الغربية التابعة لصحة على مدار الأربع والعشرين ساعة وكذلك رعاية المرضى المنومين داخل المستشفيات فيما تعمل العيادات الخارجية في مستشفيات "صحة" من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر ومن الساعة التاسعة ليلاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتستقبل مراكز المسح الوطني المراجعين خلال شهر رمضان في مراكز المدينة والكورنيش والوثبة والشامخة بأبوظبي والهيلي والمسعودي بالعين من السبت إلى الخميس من 9 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، أما بالنسبة للباهية ومدينة زايد الرياضية في أبوظبي وعشارج في العين فتستقبل المراجعين من السبت إلى الخميس من 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن 9 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل بالإضافة إلى أيام الجمعة من 9 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، كما تعمل مراكز المسح الوطني في ميناء راشد والخوانيج وسيتي ووك في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة من السبت إلى الجمعة من 9 مساءً حتى الواحدة من بعد منتصف الليل.

أما أوقات عمل مركز المسح الوطني في مصفح فهي من الأحد إلى الخميس من 10 صباحاً حتى 3 عصراً وأيام السبت من 9 مساءً حتى الواحدة بعد منتف الليل كما تستقبل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في أبوظبي والعين المراجعين طوال أيام الأسبوع من 9 صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن 9 مساءً حتى الواحدة من بعد منتصف الليل وذلك لضمان سلامة وراحة أفراد المجتمع.

وبالنسبة لمراكز صحة لتطعيم كوفيد-19 في أبوظبي والعين فستعمل طوال أيام الأسبوع من 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن 9 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل لتوفير التطعيم لمن يرغب.

كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة "صحة" عن ساعات عمل المراكز الصحية في أبوظبي حيث ستكون أوقات العمل في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز البطين الصحي ومركز المشرف التخصصي للأطفال من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ومن 9 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل و يوم السبت من 9 مساءً حتى الواحدة من بعد منتصف الليل أما بالنسبة لمركز المدينة للصحة المهنية سيعمل من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

وبالنسبة لمراكز المنطقة الوسطى من أبوظبي والتي تشمل مركز مدينة خليفة والباهية والمقطع والفلاح ومدينة محمد بن زايد و مركز بني ياس فستفتح أبوابها أمام المراجعين من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومن 9 مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل وأيام السبت من 9 مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بينما سيعمل مركز السمحة الصحي من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ومن 9 مساءً وحتى الواحدة من بعد منتصف الليل.

أما المراكز الصحية في منطقة العين ستستقبل مراجعيها من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومن 9 مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل وأيام السبت من 9 مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل في كل من مركز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة والجاهلي وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل ومركز الطوية التخصصي للأطفال بينما سيعمل مركز رماح الصحي من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً ومن 9 مساءً وحتى الواحدة من بعد منتصف الليل، أما بالنسبة لمركزي الخزنة والفقع فستعمل من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومركز الشويب الصحي من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً وأيام السبت من 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل فيما تبقى مراكز سويحان والقوع ومزيد والهير والختم مفتوحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتفتح مراكز الأسنان التخصصية أبوابها من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ومن 9 مساءً حتى الواحدة من بعد منتصف الليل في كل من مركز الظفرة والمفرق لطب الأسنان أما مركز العين لطب الأسنان بمنطقة العين سيعمل من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ومن 9 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل وأيام السبت من 9 مساءً وحتى الواحدة من بعد منتصف الليل.

كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية عن افتتاح مراكز الفحص والصحة الوقائية في كل من مركز مصفح والعين من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 4 عصراً وأبوظبي من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 5 مساءً وجميعها تعمل أيام السبت من 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

أما بالنسبة لمركز سويحان في العين والشهامه وبني ياس في أبوظبي فإنها تعمل من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً أما بالنسبة لمنطقة الظفرة سيعملان مركزي مدينة زايد وغياثي من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً أما بالنسبة لمراكز المرفأ والسلع ودلما ستعمل من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

وتعمل مراكز صحة لرعاية الكلى في أبوظبي والعين والمركز الرئيسي على فترتين من السبت وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهراً ومن الساعة السادسة والنصف وحتى منتصف الليل في حين تعمل عيادات أمراض الكلى المزمنة في المقر الرئيسي من الأحد إلى الأربعاء وفي مركز أبوظبي من الأحد إلى الخميس وفي مركز العين من الإثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.

وحددت شركة "صحة" ساعات الزيارة للمرضى المنومين داخل مستشفيات شركة "صحة" خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 12 ظهراً ومن الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً وأوقات الزيارة إلى قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، على ألاَّ تزيد مدة الزيارة عن ساعتين فقط.

ويعمل بنك الدم في أبوظبي والعين خلال شهر رمضان المبارك على فترتين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر ومن الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل فيما تواصل عمليات إمداد المستشفيات باحتياجاتها من الدم على مدار الساعة.

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