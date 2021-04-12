«حميد الخيرية» توزع المير الرمضاني على 1500 أسرة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذت مؤسسة حميد الخيرية مشروع المير الرمضاني، والتي شملت مستحقيها من مواطني إمارة عجمان بقيمة وصلت إلى مليون و 500 ألف درهم وزعت على 1500 أسرة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد الخيرية، بأنه قد تم إعداد الكشوف بأسماء الفئات المستحقة من المواطنين من الأسر، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي لها.

وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم بتوزيع بطاقات المير الرمضاني، وذلك بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، في دعم الجهود عبر متطوعي حملة مدينتك تناديك لتسليم البطاقات إلى مستحقيها في منازلهم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المتطوعين والمستفيدين.

ومن جانبه أكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، استعداد المؤسسة لدعم جهود الدولة عبر دوائرها المختلفة ومؤسساتها، والتي برزت خلال مشروع المير الرمضاني، والذي قدم فيه 15 متطوعاً ساهموا بالتواصل الهاتفي مع المستفيدين للتنسيق معهم والوصول إلى موقع المستفيد وتسليمه بطاقة المير الرمضاني.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي على أهمية التعاون والتنسيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات المختلفة في تنفيذ مشاريعها، لما فيه دعم العمل الخيري ودعم الفئات المستحقة.

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