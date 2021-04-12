تعيينات جديدة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا بشركة مواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مواصلات الإمارات الرائدة في قطاع النقل والتأجير والخدمات الفنية واللوجستية عن إجراء تعيينات جديدة على مستوى الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، تمثلت بتعيين عضو مجلس إدارتها خالد أحمد المنصور عضواً منتدباً لمواصلات الإمارات، وتعيين فريال محمد توكل رئيساً تنفيذياً للشركة بالإنابة، على أن تسري تعديلات التعيين الجديدة اعتباراً من 7 أبريل الجاري.

كما أعرب مجلس إدارة الشركة عن عميق الشكر والامتنان لمحمد عبدالله الجرمن الرئيس التنفيذي السابق للشركة نظير الخدمات الجليلة التي قدمها طوال سنوات خدمته المديدة في مواصلات الإمارات، والممتدة منذ عام 1988 متدرجاً فيها في مناصب ومهام وظيفية متعددة وصولاً إلى منصب المدير العام للشركة منذ عام 2007، ثم الرئيس التنفيذي لها في عام 2020، مؤكداً أن الشركة حققت تحت إدارته قفزات نوعية، وتبوأت مواقع الريادة في مجالات عملها.

ويتمتع خالد أحمد المنصور بخبرات إدارية تنفيذية واسعة في مختلف الصناعات والمجالات الاستثمارية، لا سيما الخدمات المصرفية الاستثمارية، والمعاشات التقاعدية، وقطاع الخدمات اللوجستية في الموانئ، فضلاً عن إدارة الشركات الناشئة وبناء الأعمال الناجحة.

من جانبها، انضمت فريال محمد توكل إلى فريق الإدارة التنفيذية بمواصلات الإمارات عام 2013، ولديها خبرات عريضة في مجالات القيادة الاستراتيجية والتشغيلية والتحول المؤسسي، وكذلك في جوانب الجودة وتطوير الأداء المؤسسي والاستدامة والشراكات والموارد البشرية الاستراتيجية.

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