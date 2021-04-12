«موارد الشارقة» توظف 364 موظفاً في القطاع الحكومي 2021

المصدر: الشارقة – البيان

تمكنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة خلال الربع الأول من العام 2021 من توظيف 346 موظفاً في القطاع الحكومي، و205 في القطاع الخاص، حيث جاءت نتائج التوظيف بناء على متطلبات التطوير المهني، خلال الربع الأول؛ بتوظيف (364) من الباحثين عن عمل وفق متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية لدعم التخصصات المهنية والوظائف الميدانية، حيث تم تعيين (322) من فئة الذكور، و(42) من فئة الإناث، كما أجرت الدائرة (120) مقابلة وظيفية افتراضية للباحثين عن عمل، في 30 جهة حكومية بإمارة الشارقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن الدائرة استقبلت طلبات الباحثين عن عمل الراغبين في العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، عبر التسجيل في خدمة التوظيف الإلكتروني، من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك بمعدل ( 1249 ) طلباً من الباحثين عن عمل، خلال الربع الأول من العام 2021، بواقع (578) من فئة الذكور، و (671) من فئة الإناث، ليدرجوا في قاعدة بيانات نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

وقال بن خادم: إن الدائرة تمكنت خلال الربع الأول من العام 2021م الجاري من تحقيق إنجازات ملموسة في تجسيد الرؤية التنموية المستدامة لنهضة رأس المال البشري في إمارة الشارقة، تمثلت في عدد من المجالات، أهمها تسجيل الباحثين عن عمل بقاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية، والتوظيف الحكومي والخاص، والبرامج التأهيلية للباحثين عن عمل، والبرامج التطويرية لموظفي حكومة الشارقة، كما استقبلت الدائرة طلبات الباحثين عن عمل الراغبين في العمل في قطاعات الأعمال المختلفة، عبر التسجيل في خدمة التوظيف الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك بمعدل ( 1249) طلباً من الباحثين عن عمل خلال الربع الأول من العام 2021.

وقد تمثلت الوظائف المطلوبة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بإمارة الشارقة، خلال الربع الأول من العام 2021م بالتالي: «مهندس إنشائي، مفتشون، منسق عقود، ضابط مناوب، مدقق لغوي، منسق اعتماد أكاديمي، مشرف سكن، تنفيذي مشتريات، محاسبون، كاتب أرشيف، باحث قانوني، مرشد متحف، مهندس مدني، مراقب اشتراكات، مدقق مستحقات، مسؤول خدمات إلكترونية، مبرمج حاسب آلي، سكرتير كادر طبي، مصمم جرافيك، مدير مكتب، رئيس شعبة المالية، مساعد إداري، منسق تدريب، فني مختبر، مدقق داخلي- تكنولوجيا معلومات، إداري، محلل إحصائي، سكرتير، موظف خدمة العملاء، منسق مشتريات، مفتش تأمين، أخصائي نظم المعلومات، محرر صحفي، ضابط تشريفات، ضابط شؤون الموظفين، مساعد أمين مخزن، ضابط مشتريات، ضابط التصميم الإبداعي، ضابط التخطيط والتوظيف، مدقق مالي، منسق دعم مؤسسي، فني شبكات، مهندس معماري، مهندس مدني، مفتش صحة وسلامة بيئية، مصمم وسائط متعددة».

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